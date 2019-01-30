Фейки в WhatsApp напугали европейские власти

WhatsApp в последнее время стал необыкновенно популярен в ряде стран, обогнав все социальные сети. Это привлекло к нему внимание политтехнологов, которые превратили мессенджер в орудие пропаганды. Европейские власти опасаются, что распространяемые через WhatsApp фейки могут повлиять на выборы в Европарламент

Опасения небезосновательны, поскольку именно таким путём заинтересованным лицам удалось обеспечить победу на выборах президента Бразилии Жаиру Болсонару. Его оппонент Фернанду Аддад проиграл борьбу из-за вброса о том, что он якобы собирался ввести в начальной школе программу полового воспитания и превратить учеников в геев. Сообщения оказались недостоверными, но их прочли более 40% избирателей, пользующихся мессенджером, что и решило исход выборов — Аддад набрал менее 30% голосов.

В Испании партия Vox благодаря своему новостному каналу в WhatsApp сумела пройти в парламент Андалуссии и получить в нём 12 мест. По словам одного из представителей партии, люди сегодня мало читают газеты, отдавая предпочтение телевидению и интернету. При этом мессенджеры выигрывают у соцсетей, поскольку более просты в обращении, их легче освоить пожилым людям.

«У сантехника или бабушки нет соцсетей, но есть WhatsАрр», — цитирует политика телеканал «360».

В преддверии выборов в парламент ЕС Еврокомиссия призвала соцсети и мессенджеры усилить борьбу с фейками. В ответ WhatsApp ограничил пользователей в распространении информации — одно и то же сообщение можно отправить не более пяти раз. Однако эксперты в сфере информбезопасности сомневаются в эффективности такой меры. Пользователь может отправить фейк в групповые чаты и его прочтут десятки и сотни людей.

Индонезийские власти хотят заставить Facebook и WhatsApp перенести центры хранения данных в страну, чтобы быстрее реагировать на фейки. При этом они подчеркивают, что владельцы соцсетей и мессенджеров должны не просто извиняться за распространение недостоверных сведений, но и ликвидировать фейки.

Ранее News.ru сообщил о том, что эксперты признали мессенджер Signal самым безопасным для общения и передачи данных. Второе место в рейтинге занял Wickr, а третье — запрещённый в России Telegram.