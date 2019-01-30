«Якутск в опасности»: финские СМИ пишут о грядущей гибели Якутии

Финские журналисты обратили внимание на проблему глобального потепления в российской Якутии

В публикации издания MTV Uutiset, говорится, что таяние вечной мерзлоты угрожает жилым зданиям, системам канализации, водоснабжения и нефтепроводам. Из-за размягчения почвы токсичные отходы могут распространиться в почве благодаря воде.

«Советские многоэтажные дома из бетонных панелей стоят на сваях, чтобы фундамент проветривался, а тепло дома не нагревало почву. В 1960-х стальные сваи забивали в промерзшую почву на шесть метров. Теперь этого недостаточно, поскольку средняя температура Якутска всего лишь за десятилетие поднялась на 2,5 градуса», — говорится в материале Inosmi.

Финский журналист пишет о том, что над Якутском с населением в 300 тысяч человек нависла реальная опасность: собственники жилья теряют имущество, потому что оно гниет, балки трескаются и отклоняются.

«В прошлом году дом отклонился примерно на 40 сантиметров. Есть риск, что он накренится еще сильнее», — говорит эколог-активист Эдуард Романов.

В Якутии существует Институт мерзлотоведения имени Мельникова. Замдиректора по научной работе Михаил Григорьев пояснил, что дома строили на вечной мерзлоте, буду уверенными в том, что она не растает.

Если ранее здесь нередко стояли морозы -55 градусов, то сейчас это редкость. Григорьев полагает, что «нужно готовиться к худшему».

Закон по контролю процесса таяния вечной мерзлоты и появления разрушений не может остановить эрозию и разрушение северные береговые линии Северного Ледовитого океана.

«Нам нужен региональный закон, если мы хотим сохранить вечную мерзлоту и предотвратить дальнейшие разрушения на севере России и в Сибири», — говорит Прокопьев.

В прошлом году норвежские ученые сообщили о климатической катастрофе, грозящей России. По их данным, у северных границ России происходят необратимые климатические изменения, которые грозят разрушить привычную для Северного Ледовитого океана экосистему.