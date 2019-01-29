CBS News: спутники размером с батон хлеба могут быть использованы для слежки за США

Ряд коммерческих компаний выводят на орбиту собственные спутники для продажи изображений Земли, пишет CBS News. При этом в США опасаются, что спутниковые снимки могут таким образом попасть в руки противников страны и открыть им секретные данные.

На протяжении нескольких десятилетий США используют свои спутники для наблюдения за территорией своих противников, однако сейчас могут потерять монополию на изображения из космоса, пишет CBS News.

Дело в том, что коммерческие компании выводят на орбиту Земли собственные небольшие спутники, открывая доступ к покупке панорамных изображений планеты. Таким образом, Соединённые Штаты не смогут их засекретить.

Так, американская компания Planet Labs имеет в своём распоряжении около 300 спутников, которые позволят ей ежедневно делать снимки всей территории Земли. Компания сумела вывести такое количество спутников отчасти благодаря тому, что сократила их размер. Так, у США они достигают размера грузовика, тогда как у Planet Labs — батона хлеба.

При этом США всё-таки ограничивают коммерческое использование спутников. В частности, американским компаниям необходимо получать лицензию. Кроме того, им не позволено использовать оптическое расширение, которое использует страна, что мешает им получать детальные снимки.

Тем не менее, как стало известно корреспонденту CBS News Дэвиду Мартину , такие изображения могли бы обеспечить американских военных 90% необходимой им информации. Так, первые изображения Советского Союза были менее качественными, нежели те, что продаёт Planet Labs.

Американское национальное агентство геопространственной разведки прибегает к услугам компании для того, чтобы получить более чёткие изображения определённых участков планеты. Кроме того, эти снимки используют организации, следящие за климатическими изменениями на Земле, тем самым иллюстрируя проблемы вырубки леса и таяния ледников. Таким образом, данные таких спутников для наблюдения или даже шпионажа могут использовать государства, которые не обладают подобными технологиями.

«Если США попытаются передислоцировать армию незаметно для противника, как, например, сделали в ходе первой войны в Персидском заливе, спутник увидит это», — предупреждает Мартин.

Кроме того, диктаторы могут использовать изображения, наблюдая за передвижениями беженцев, для проведения этнических чисток, добавляет журналист.

Тем не менее сотрудник Planet Labs Уильям Маршалл подчёркивает, что компания наняла специального человека, в чьи обязанности входит контроль за тем, чтобы изображения не попали не в те руки.

Вместе с тем санкции США не дают компаниям продавать спутниковые изображения Северной Корее или России, что, по словам Маршалла, они поддерживают, пишет CBS News.