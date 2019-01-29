Институт Роскосмоса могут переименовать в Центр Циолковского

"Имеются планы преобразовать ЦНИИмаш во второй научный Центр Циолковского, где будет проходить экспертиза основных проектов", — говорится в материалах.

ЦНИИмаш — головной научный институт "Роскосмоса". Сотрудник этого института Виктор Кудрявцев летом был арестован по делу о госизмене. Следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным газеты "Коммерсант", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.