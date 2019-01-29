Ученый рассказал о причинах проигрыша СССР в «лунной гонке»

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что СССР потерпел поражение в «лунной гонке», поскольку разные конструкторские бюро соперничали между собой.

«В США тоже была конкуренция. Было две лаборатории — в ВМС и в армии. В армии руководил Вернер фон Браун, за которым тянулся хвост эсэсовца, и руководство США не хотело связывать свои успехи с ним. Право первого запуска было дано Военно-морскому флоту. Они 6 декабря (1958 года), вскоре после запуска первого нашего спутника Земли, запустили свой. Он разбился, и его в шутку переименовали не в спутник, а в «капутник» (капут)», — рассказал Зеленый на Королевских чтениях по космонавтике, передает РИА «Новости».

По его словам, власти США были вынуждены сделать ставку на фон Брауна, поскольку он остался единственным руководителем программы и не имел соперников. «Он получал все ресурсы и в итоге он делал программу „Аполлон“, — добавил ученый.

»У нас, к сожалению, все было не так, все было сложнее. ОКБ-1 возглавлял Сергей Павлович (Королев), ОКБ-52 — Владимир Николаевич Челомей. Они конкурировали друг с другом. У них были сложные отношения. Была третья сторона треугольника — академик (Валентин) Глушко… Все три были великими конструкторами, гениальными людьми, но их интерференция мешала делу, средства дублировались. В итоге получилось то, что получилось», — пояснил Зеленый.

По словам ученого, американские собеседники ему рассказали, что успех США был обоснован убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году, поскольку из уважения к нему никто не стал закрывать лунный проект.

Зеленый так же отметил, что наука до сих пор не знает, как именно сформировалась Луна.

«Как ни странно, за столько веков, когда человечество наблюдает с Земли, за последние 200-300 лет, когда наука развилась и стала достаточно серьезной, мы до сих пор не знаем, как образовалась Луна», — добавил он.

Зеленый рассказал о семи теориях, которые не могут полностью объяснить данные, которыми обладают исследователи.

Среди этих теорий есть гипотеза, что при формировании Земли от нее отделилась часть, из которой сформировалась Луна, гипотеза о захвате гравитацией Земли спутника, гипотеза формирования нескольких лун, объединившихся в одну и гипотеза столкновения с Землей крупного тела.