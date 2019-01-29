Российские вулканы оказались угрозой для Земли

Международная группа ученых выяснила, что извержения вулканов в северном полушарии, в том числе в России , оказывают большее воздействие на климат планеты, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Известно, что некоторые активные внетропические вулканы (Касаточи на Аляске и Пик Сарычева в России) увеличивают содержание серы в нижних слоях атмосферы, однако при этом их воздействие на климат является слабым и кратковременным. Считалось, что вулканы, располагающиеся в южных широтах, оказывают более сильное влияние на воздушную оболочку Земли, поскольку в условиях теплого климата сера дольше удаляется из стратосферы.

Результаты анализа ледяных кернов, содержащих серу, показали, что за последние 1250 лет извержения внетропических вулканов на самом деле должны были вызвать заметное охлаждение поверхности в северном полушарии. Иными словами, они значительно сильнее охлаждают атмосферу, чем их тропические аналоги, даже если и те, и другие выбрасывают одно и то же количество серы.

Охлаждение атмосферы происходит, когда газы, содержащие серу, выбрасываются в стратосферу, на высоту 10-15 километров. В результате возникает аэрозольная дымка, способная продержаться несколько месяцев или лет. Она отражает значительную часть поступающей в атмосферу солнечной радиации обратно в космос, вызывая понижение среднегодовой температуры. В северных широтах время жизни аэрозольной серы лишь незначительно меньше, чем в тропиках. Кроме того, воздействие на климат ограничивалось северным полушарием, что усиливало охлаждение атмосферы.