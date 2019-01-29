Иностранную электронику в «Союзе» и «Прогрессе» заменяют на отечественную

Иностранная электроника в российских космических кораблях "Союз" и "Прогресс" заменяется на отечественную, новый корабль "Федерация" получит полностью российскую электронику, заявил во вторник генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

"В соответствии с программой импортозамещения во всех приборах для кораблей "Прогресс" и "Союз" осуществляется плановая замена электронной компонентной базы зарубежного производства на базу отечественного производства", — сказал он в МГТУ на академических чтениях по космонавтике.

По его словам, ключевые приборы бортового комплекса управления для научно-энергетического модуля МКС и нового пилотируемого корабля "Федерация" будут выполнены на основе отечественной электронной компонентной базы.