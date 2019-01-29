Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранную электронику в «Союзе» и «Прогрессе» заменяют на отечественную 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иностранная электроника в российских космических кораблях "Союз" и "Прогресс" заменяется на отечественную, новый корабль "Федерация" получит полностью российскую электронику, заявил во вторник генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.
"В соответствии с программой импортозамещения во всех приборах для кораблей "Прогресс" и "Союз" осуществляется плановая замена электронной компонентной базы зарубежного производства на базу отечественного производства", — сказал он в МГТУ на академических чтениях по космонавтике.
По его словам, ключевые приборы бортового комплекса управления для научно-энергетического модуля МКС и нового пилотируемого корабля "Федерация" будут выполнены на основе отечественной электронной компонентной базы.
Последние новости
В Британии осудили "самую молодую" женщину-педофила "Суперпушка" США противоречит законам физики, заявил Коротченко Чем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
Наука и техника , МГТУ им. Баумана
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Паша, мать твою»: Россияне о счетчиках на газ
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
«Король тортов» пытается посадить любовницу
Шоу-бизнес
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Тимошенко и Зеленский вновь обошли Порошенко
Украина В мире
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение