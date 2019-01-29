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Российский экипаж МКС вернется к «трехчленному» составу 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
С сентября 2019 года состав экипажа российского сегмента Международной космической станции вновь будет увеличен до трех человек, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.
По его словам, это необходимо для интеграции многофункционального лабораторного модуля на станции.
Таким образом, "Роскосмос" вернется к практике, принятой до 2017 года, когда на МКС летало по трое россиян, сообщает РИА Новости. Сейчас в состав российского экипажа входят два космонавта.
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Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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