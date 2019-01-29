Российский экипаж МКС вернется к «трехчленному» составу

С сентября 2019 года состав экипажа российского сегмента Международной космической станции вновь будет увеличен до трех человек, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

По его словам, это необходимо для интеграции многофункционального лабораторного модуля на станции.