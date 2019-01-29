В России создали первый в мире алюминиевый двигатель

России успешно прошел испытания первый в мире алюминиевый двигатель внутреннего сгорания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

В настоящее время в авиационных и автомобильных двигателях под высокой нагрузкой используют детали из стали. Инженеры НГТУ удачно заменили их на алюминиевые. Вес двигателя при этом снизился на 40–50%.

Экспериментальная модель прошла многочасовые испытания. В итоге высокие эксплуатационные характеристики сверхпрочного покрытия, которым обработаны алюминиевые детали, подтвердились. Планируется, что устанавливать новые двигатели будут на двухместные самолеты Як-52. В серийном производстве стоимость алюминиевого двигателя должна быть в два раза меньше современных аналогов.