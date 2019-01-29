В России успешно прошел испытания первый в мире алюминиевый двигатель внутреннего сгорания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).
В настоящее время в авиационных и автомобильных двигателях под высокой нагрузкой используют детали из стали. Инженеры НГТУ удачно заменили их на алюминиевые. Вес двигателя при этом снизился на 40–50%.
Экспериментальная модель прошла многочасовые испытания. В итоге высокие эксплуатационные характеристики сверхпрочного покрытия, которым обработаны алюминиевые детали, подтвердились. Планируется, что устанавливать новые двигатели будут на двухместные самолеты Як-52. В серийном производстве стоимость алюминиевого двигателя должна быть в два раза меньше современных аналогов.
Напомним, в декабре прошлого года в Ростехе создали и успешно испытали «всевидящий» дрон. По словам разработчиков, установленное на беспилотнике оборудование не имеет аналогов в мире. В частности на нем установлена SWIR-камера, которая видит в коротковолновом инфракрасном диапазоне. Это позволяет, например, во время пожара сквозь дым определить очаг возгорания. Кроме того, камера на этом дроне может видеть в условиях густого тумана.