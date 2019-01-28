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Ученые слепили снеговика из графена 

Вечерняя Москва 9 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Американские и тайваньские исследователи слепили из тестообразной массы снеговика. Частицы данного материала состоят из воды и оксида графена.
Специальный опыт провели ученые из из Северо-Западного университета США под руководством Цзясина Хуанга. Изначально исследователи получили коллоидный раствор частиц оксида графена в воде с концентрацией меньше двух процентов. Затем при помощи сушки вещество превратилось в безводную пену. С помощью туманообразного водного аэрозоля ее смочили. В итоге исследователи получили тестообразную массу, которую можно лепить в нужную форму.
Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.
Ранее на сайте газеты «Вечерняя Москва» сообщили, что исследователи обнаружили древние растения в Арктике.
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Наука и техника , Технологии , Вечерняя Москва , США
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