Обнаружено «недостающее звено» теории эволюции планет

Впервые астрономы обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы. Существование тел размером порядка нескольких километров, подобных этому, предполагалось еще 70 лет назад. Эти объекты при формировании планет являются важным связующим звеном между небольшими агрегатами из пыли и льда и планетами, которые мы видим сегодня.

Пояс Койпера представляет собой большую группу тел, расположенных за пределами орбиты Нептуна. Наиболее известным объектом пояса Койпера является Плутон. Считается, что объекты пояса Койпера являются остатками материала со времен формирования Солнечной системы. В то время как небольшие тела внутренней части Солнечной системы, такие как астероиды Главного астероидного пояса, подвергались с течением времени изменениям в результате воздействия солнечной радиации, столкновений и гравитации планет, объекты холодного, темного и уединенного пояса Койпера сохранились неизменными со времен формирования Солнечной системы. Поэтому астрономы изучают их для получения информации о процессах формирования планет.

Объекты пояса Койпера радиусом в несколько километров являются слишком далекими, имеют слишком малые размеры и яркость, чтобы их можно было наблюдать напрямую даже при помощи самых мощных современных телескопов, таких как телескоп «Субару». Поэтому в новой работе группа исследователей под руководством Ко Аримацу (Ko Arimatsu) из Национальной астрономической обсерватории Японии использовала метод, основанный на затмении звезды объектом пояса Койпера при прохождении объекта перед звездой. Команда обзора неба Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey (OASES) поместила два небольших, 28-сантиметровых телескопа на крышу школы в префектуре Окинава и наблюдала примерно 2000 звезд на протяжении 60 часов.

Проанализировав собранные данные, команда подтвердила затмение одной из звезд проходящим перед ней объектом пояса Койпера радиусом 1,3 километра. Это обнаружение свидетельствует о том, что объекты пояса Койпера километрового размера являются более многочисленными, чем считалось ранее. А это, в свою очередь, говорит в пользу модели, согласно которой планетезимали сначала вырастают до объектов размерами в несколько километров, а затем стремительно сливаются в более крупные тела, такие как планеты.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.