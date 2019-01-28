В российской Арктике нашли первые средневековые мумии

Российские и южнокорейские ученые изучили захоронения в арктической зоне Западной Сибири и обнаружили среди могил XII—XIII веков ряд хорошо сохранившихся трупов, в ряде случаев завернутых в саваны из коры и по степени сохранности внутренних органов соответствующих классическим мумиям.

Мумификация обнаруженных российско-корейской группой археологов останков — в основном следствие господства вечной мерзлоты в грунте этого района. Находка, среди прочего, означает, что изучать древнее население арктического региона можно будет заметно более детально, чем считалось возможным ранее. Соответствующая статья опубликована в PLOS ONE.

Авторы изучили захоронения в районе Зеленого Яра, расположенного на 66 градусе северной широты в Западной Сибири. Всего здесь удалось найти 47 захоронений. Среди них оказалось четыре трупа с четко выраженной мумификацией основной части мягких тканей, среди них — трое взрослых и один ребенок 6-7 лет. Все они были уложены в своего рода саваны из березовой коры, местами она была не очищена от луба. Используя визуальный осмотр, электронную и оптическую спектроскопию, а также томографию исследователи установили, что внутренние органы мумий демонстрируют высокую степень сохранности. Речь идет, в том числе, о мозге, мягких тканях глаз, ряде мышц, печени и легких.

Кроме этого, удалось проанализировать митохондриальную ДНК (передается по материнской линии) мумий, похороненных у Зеленого Яра, а также и ряда скелетных останков в этом же комплексе захоронений. Все они принадлежали к гаплогруппам U5a, H3ao, D, U4b1b1 и D4j8. Эти гаплогруппы типичны для коренных народов Западной и Восточной Сибири, из чего можно сделать вывод, что похороненные, скорее всего, принадлежали к местному населению, а не пришлым народам.

Как отмечают исследователи, до сих пор арктические мумии старше XVI века находили только в Западном полушарии — в захоронениях эскимосов в Гренландии и на Аляске. Для России были известны лишь захоронения не древнее XVI века — то есть относящиеся уже к Новому времени. Описываемая работа — первая зафиксировавшая более древние мумии в российской части Арктики.

Мумии весьма важны для изучения древних людей потому, что при анализе их мягких тканей можно выявить множество обычно не сохраняющихся мелких деталей. Именно поэтому несколько лет назад изучение европейской мумии естественного происхождения, получившей условное наименование Эци, дало множество данных разного характера, которые было бы невозможно получить от скелета. Например, речь идет о содержимом последнего ужина мумии, наличии у нее татуировок, характере прижизненных травм мягких тканей и многом другом.