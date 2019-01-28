В Арктике заметили появление древних организмов

Ученые Колорадского университета в Боулдере ( США ) сообщили, что изменение климата привело к освобождению от льда значительных участков земли в Арктике с мертвыми растениями, которые были изолированы в течение около 40 тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили остатки мхов и лишайников, произраставших на Баффиновой Земле — острове, расположенном на севере Канады, к западу от Гренландии. Для острова характерно наличие фьордов, разделенных низинами и возвышенностями, а тонкий слой льда создает естественный «холодильник», сохранивший ткани растений. Однако в последнее десятилетие в этом регионе наблюдается значительное потепление, в результате чего льды начинают отступать, обнажая землю.

Специалисты провели радиоуглеродное датирование 48 образцов растений, собранных у 30 ледяных шапок, и определили возраст, когда ледники отступали в последний раз, а также температуру воздуха. Оказалось, что нынешний век является самым теплым для региона за последние 115 тысяч лет. Если тенденция сохранится, то Баффинова Земля через несколько столетий полностью освободится от ледников.