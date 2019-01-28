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Ученые ожидают роста числа солнечных вспышек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Количество вспышек на Солнце начнет нарастать со второй половины 2019 года с началом нового цикла солнечной активности, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
"Столь низкая активность сейчас связана с прохождением Солнцем очередного минимума активности, который по прогнозам должен закончиться во второй половине текущего года, после чего маховик солнечных вспышек снова начнет раскручиваться в прежнюю силу", — отмечается в сообщении.
Свой прогноз ученые сделали по итогам зафиксированной 26 января крупной солнечной вспышки. Событие продолжалось около 22 минут. Максимум энерговыделения пришелся на 16:22 мск. На уровне орбиты Земли во время события был зарегистрирован примерно 15-кратный рост потока мягкого рентгеновского излучения.
"По абсолютной величине событие не представляет угрозы для Земли и является заметным, прежде всего, на фоне общей крайне низкой активности Солнца за последние один-полтора года", — отмечают астрономы.
По их данным, за весь 2018 год на Солнце произошло лишь 13 вспышек. Для сравнения, в 2017 году в некоторые периоды Солнце производило по 10-20 вспышек за сутки.
"По всей вероятности, ждать момента, когда вспышечная активность снова начнет влиять на Землю, придётся ещё не менее года, пока не раскрутится новый цикл", — говорится в сообщении.
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Наука и техника , Наука
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