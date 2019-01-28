Ученые ожидают роста числа солнечных вспышек

Количество вспышек на Солнце начнет нарастать со второй половины 2019 года с началом нового цикла солнечной активности, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Столь низкая активность сейчас связана с прохождением Солнцем очередного минимума активности, который по прогнозам должен закончиться во второй половине текущего года, после чего маховик солнечных вспышек снова начнет раскручиваться в прежнюю силу", — отмечается в сообщении.

Свой прогноз ученые сделали по итогам зафиксированной 26 января крупной солнечной вспышки. Событие продолжалось около 22 минут. Максимум энерговыделения пришелся на 16:22 мск. На уровне орбиты Земли во время события был зарегистрирован примерно 15-кратный рост потока мягкого рентгеновского излучения.

"По абсолютной величине событие не представляет угрозы для Земли и является заметным, прежде всего, на фоне общей крайне низкой активности Солнца за последние один-полтора года", — отмечают астрономы.

По их данным, за весь 2018 год на Солнце произошло лишь 13 вспышек. Для сравнения, в 2017 году в некоторые периоды Солнце производило по 10-20 вспышек за сутки.