У неандертальцев нашли неожиданно мощное оружие

Международная команда ученых экспериментальным путем установила, что неандертальцы владели оружием, способным убивать жертву на расстоянии.

Annemieke Milks (UCL)

Об открытии сообщается на сайте Университетского колледжа Лондона (UCL). Ученые опровергли гипотезу о том, что неандертальцы могли убивать добычу только на очень близком расстоянии. Исследование показало, что они обладали передовыми для своего времени технологиями.

Для анализа были взяты десять деревянных копий возрастом около 300 тысяч лет. Они были найдены в период с 1994 по 1999 годы в Германии вместе с 16 тысячами костей древних животных. Эти копья являются древнейшим полностью сохранившимся оружием, найденным в Европе.

Провести эксперимент помогли профессиональные спортсмены. Для них изготовили точные копии оружия неандертальцев — два копья массой 760 и 800 граммов. Атлеты по очереди бросали их в цель.

Расчеты показали, что энергии при метании такого копья достаточно для того, чтобы поразить жертву на расстоянии до 20 метров. Причем силы удара хватает для убийства некоторых видов животных.