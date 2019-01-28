Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создана пожарная сигнализация на принципе желтеющих листьев 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Ученые вдохновились биохимическими процессами в осенней листве и создали новую систему раннего оповещения о пожаре. Она основана на изменении цвета специальных веществ и реагирует на тепло, что позволяет ей срабатывать быстрее детекторов дыма. Описание разработки опубликовано в журнале Advanced Functional Materials.
Большинство пожарных сигнализаций регистрируют повышение температуры или задымленность помещения. Правильное срабатывание таких систем позволяет спасти жизни людей и вовремя начать тушение, благодаря чему также можно сохранить больше имущества. На данный момент наилучшими считаются видеосигнализации, которые находят малейшие признаки огня или дыма на изображениях с камер. Однако, такая система не способна обнаружить очаг до начала активного окисления, то есть на самой ранней стадии.
В новой работе ученые воспользовались свойством веществ менять цвет в зависимости от температуры. Этот принцип хорошо знаком по листьям деревьев, в которых зеленый хлорофилл распадается осенью, окрашивая листья в желтый, красный, оранжевый или коричневый цвета. Авторы предложили использовать специальные молекулы, сохраняющие стабильность до 180 °C, что заметно больше температуры окружающей среды, но ниже точки возгорания таких веществ, как дерево или полимеры. При нагреве выше 180 °C эти соединения превращаются в термически устойчивые фталоцианины, причем этот переход сопровождается резким изменением цвета с белого на зеленый.
Для проверки идеи ученые создали систему раннего оповещения о пожаре, которая состояла из видеокамеры и специального программного обеспечения, отслеживающего изменения цвета в режиме реального времени. Такой способ оказался заметно эффективнее слежения при помощи невооруженного глаза: при температуре в 275 °C человек замечал изменение цвета через 2 минуты, а система — через 20 секунд. Также разработка определяла наличие открытого огня в течение трех секунд, то есть оказалась работоспособной на любой стадии пожара.
Индикатор: последние новости
Искусственный интеллект за минуты поставил инвалида на ноги Курицы оказались эффективными биоректорами Ультима Туле: новые детали
Комментарии
Наука и техника , Технологии
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
В мире Украина
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Русский флот напугал НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение