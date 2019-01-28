В Мачу-Пикчу обнаружили комплекс, «смывающий все грехи»

Польские археологи при исследовании уникального церемониального комплекса в национальном парке Мачу-Пикчу в Перу обнаружили каменный алтарь и окружающие его "фонтаны", которые использовались местной элитой при омовении.

Как сообщает Science in Poland, комплекс был обнаружен при раскопках руин в Чачабамбе — памятнике культуры, расположенном на знаменитой Тропе инков. Она ведет к высокогорному городу Мачу-Пикчу.

По оценкам ученых, комплекс использовался с начала XV века. Его центром был огромный валун с высеченным алтарем, лестницей и даже канавой, по которой стекали, вероятно, напитки или кровь жертвенных животных.

Перед камнем располагалась небольшая площадь с церемониальными зданиями, окруженная примерно двенадцатью "фонтанами". Последние использовались местной элитой для ритуального омовения тела. "Фонтаны" сложены из каменных блоков.

"Вода постоянно протекала через них, потому что, согласно убеждениям инков, только проточная вода могла смыть все грехи", — говорит профессор Мариуш Жолковски из Центра Андских исследований при Варшавском университете в Куско.

По его словам, это была сложная система каналов, которые снабжали водой бассейны. Причем они располагались не на одной линии, как в других сооружениях в этом районе. Со временем комплекс был расширен, а систему каналов видоизменили.

Вода частично уходила в почву, а ее источником был соседний водопад. Пройдя через церемониальный комплекс, она стекала в реку в долине.

Профессор Жолковски отмечает, что для инков было чрезвычайно важно очистить грехи, омыв все тело. После ритуала они выбрасывали старую одежду и начинали носить новую.