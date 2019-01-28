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Рогозин создал комиссию по присвоению классов космонавтам 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал приказ, согласно которому он создал и возглавил комиссию, которая будет рассматривать вопросы о присвоении классности космонавтам.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Приказ подписан 4 декабря 2018 года и опубликован на сайте 28 января 2019 года.
Председателем комиссии, которая будет присваивать классы космонавтам, стал сам Рогозин. Помимо него в комиссию будет входить не мене девяти человек — сотрудников Роскосмоса, космонавтов первого класса и представителей федеральных органов исполнительной власти.
Согласно утвержденному порядку присвоения классности космонавтам, "космонавта третьего класса" будут давать за один полет на орбиту, "второго класса" — за два, "первого класса" — за три полета. От классности космонавта зависит его зарплата и будущая надбавка к пенсии. Кроме того, порядком предусмотрено присвоение внеочередных классов за сложность полета.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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