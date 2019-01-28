Генетики заявили об опасности китайского эксперимента по редактированию ДНК

Эксперимент китайского ученого по редактированию ДНК девочек-двойняшек таким образом, чтобы они не могли заразиться ВИЧ, недопустим, так как возможны негативные последствия для будущих поколений на генном уровне, считает директор госучреждения "Медико-генетический научный центр", главный внештатный генетик Минздрава РФ Сергей Куцев.

Ранее сообщалось, что китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил о рождении девочек-двойняшек, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ.

"В Китае эксперименты касались редактирования половых клеток или эмбриона на ранней стадии развития, что недопустимо ни с этической, ни с биологической точек зрения. Причина простая: проконтролировать изменения, которые произойдут в генетическом аппарате, крайне затруднительно. Мы не можем исключать появление изменений, которые могут наследоваться и приводить к неблагоприятным последствиям", — рассказал Куцев РИА Новости.

Заведующая лабораторией редактирования генома ФГБНУ "Медико-генетический научный центр" Светлана Смирнихина рассказала РИА Новости, что в России подобные эксперименты невозможны.

"У нас нет законодательной базы, разрешающей проведение исследований, связанных с эмбрионами. Также этические комитеты учреждений, в которых исследуются возможности редактирования генома, не дадут разрешения на такие эксперименты", — пояснила Смирнихина.

По ее словам, безопасность технологии, которую использовал китайский ученый, не доказана и мало изучена.