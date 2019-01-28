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«ВКонтакте» ввела новую функцию 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Р-Спорт
ВКонтакте позволит скрывать старые публикации и отправлять их в архив, сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.
В рамках работы над сохранением личных данных пользователей ВКонтакте ввела новую функцию — архив записей.
"Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и доступны только вам", — написал Рогозов Вконтакте.
При желании посты можно будет восстановить.
В настоящий момент нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.
Представляя новую функцию социальной сети, Рогозов призвал пользователей с осторожностью относиться к публикации личных данных в интернете.
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