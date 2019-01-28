«ВКонтакте» ввела новую функцию

ВКонтакте позволит скрывать старые публикации и отправлять их в архив, сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

В рамках работы над сохранением личных данных пользователей ВКонтакте ввела новую функцию — архив записей.

"Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и доступны только вам", — написал Рогозов Вконтакте.

При желании посты можно будет восстановить.

В настоящий момент нововведение доступно в веб-версии, а в дальнейшем оно появится на мобильных устройствах.

Представляя новую функцию социальной сети, Рогозов призвал пользователей с осторожностью относиться к публикации личных данных в интернете.