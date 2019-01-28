Раскрыта внешность гибкого смартфона Intel

Компания Intel запатентовала свою концепцию складного смартфона с большим гибким дисплеем. Об этом рассказал профильный ресурс LetsGoDigital и дополнил патент выполненными на его основе рендерами.

Патент описывает «электронное устройство со складными дисплейными панелями». Смартфон в разложенном состоянии превращается в планшет. Складываться он может не пополам, как аналогичная разработку Samsung, а в трое, как показанный на прошлой неделе смартфон Xiaomi.

В патенте демонстрируются самые разные режимы работы, включая вариант, когда смартфон сворачивается в виде призмы и немного напоминает обложку Smart Cover для iPad.

Ещё одно отличие — Intel использует для смартфона не Android, а Windows. Устройство поддерживает стилус и для него предусмотрен специальный паз в одном из сгибов.