Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян стали собирать компромат на страну
У россиян стали собирать компромат на страну

Раскрыта внешность гибкого смартфона Intel 

Ferra.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Reuters
Компания Intel запатентовала свою концепцию складного смартфона с большим гибким дисплеем. Об этом рассказал профильный ресурс LetsGoDigital и дополнил патент выполненными на его основе рендерами.
Патент описывает «электронное устройство со складными дисплейными панелями». Смартфон в разложенном состоянии превращается в планшет. Складываться он может не пополам, как аналогичная разработку Samsung, а в трое, как показанный на прошлой неделе смартфон Xiaomi.
В патенте демонстрируются самые разные режимы работы, включая вариант, когда смартфон сворачивается в виде призмы и немного напоминает обложку Smart Cover для iPad.
Ещё одно отличие — Intel использует для смартфона не Android, а Windows. Устройство поддерживает стилус и для него предусмотрен специальный паз в одном из сгибов.
Ferra.ru: последние новости
В Redmi Note 7 добавили ночной режим съёмки из флагмана Xiaomi Mi Mix 3 Роскомнадзор снова начал блокировать адреса и прокси для Telegram Huawei назвала время выхода своего первого смартфона с 5G
Наука и техника , Гаджеты , Intel , Ferra.ru
Читайте также
Видео
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Конфликты
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение