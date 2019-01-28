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Смартфон от Google показал свое превосходство над iPhone X 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вице-президент американской корпорации Google по вопросам маркетинга Марвин Чоу сравнил, какие снимки получаются на камеры Google Pixel 3 и iPhone X в ночное время. Результаты он опубликовал в Twitter.
Так, снимок, который сделали на камеру сматрфона от Google, получился более качественным и детализированным.
Эксперты называют главной особенностью Google Pixel 3 наличие режима ночной съемки (Night Sight), пишет ИА Nation News. С помощью данного режима пользователь смартфона может делать снимки более яркими даже в темное время суток.
Разработчики Google Pixel 3 делают ставку на программные возможности аппарата. Например, режим Top Shot позволяет быстро сделать ряд снимков подряд, а наиболее удачный кадр выберет искусственный интеллект.
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Наука и техника , Гаджеты , Google
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