Ученые РАН помогут выполнить наиболее сложные работы на АЭС «Фукусима-1»

Специалисты Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН, Москва ) смоделируют поведение природных аналогов расплавленной массы, содержащей компоненты ядерного топлива на аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Результаты этой работы будут необходимы для выполнения наиболее сложных работ по ликвидации последствий фукусимской аварии.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, ИГЕМ по заказу компании "Техснабэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом" ) должен подтвердить правильность (верифицировать) модели изменения во времени свойств аналогов топливосодержащих материалов АЭС "Фукусима-1" на основе природных геологических систем — урановых руд и вулканических пород,

Самая сложная проблема

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9.0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось, скопилось на дне защитной оболочки реакторов, прожгло ее и вытекло в подреакторное пространство.

При планировании работ по ликвидации последствий аварии важно обладать информацией о локализации, фазовом составе и физико-механических свойствах так называемого кориума — расплавленной смеси сложного состава, содержащей компоненты ядерного топлива и конструкционных материалов реакторной установки.

В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на "Фукусиме-1", обнаружение, сбор и удаление кориума названы наиболее сложными на данный момент. Для взвешенного принятия решения о времени начала этих работ требуется составить на несколько десятков лет вперед (до полувека) прогноз изменения свойств кориума.

В конце января 2018 года консорциум предприятий "Росатома" в составе ФГУП "РосРАО" (Москва), Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург), НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) и "Техснабэкспорта" (лидер консорциума) по итогам тендера был выбран исполнителем работ в рамках субсидируемого японским правительством проекта по разработке технологий анализа изменения со временем свойств кориума на аварийных блоках "Фукусимы-1".

Первая фаза работ по проекту была успешно завершена летом 2018 года. На второй фазе запланировано изготовление необходимых для продолжения исследований образцов кориума и формирование прогнозной модели изменения его характеристик. Эти работы предполагается завершить к марту нынешнего года.

Задача для геохимиков

В задачу специалистов ИГЕМ вошли выбор аналогов топливосодержащих материалов АЭС "Фукусима-1" в виде природных урановых руд и вулканических пород, по своему составу наиболее близких к составу фукусимского кориума, анализ результатов ранее проведенных собственных исследований природных геологических систем и разработка модели изменения во времени основных свойств выбранных аналогов топливосодержащих материалов.

В качестве исходных данных используются результаты работ НИИАР по разработке состава и изготовлению модельных "фукусимских образцов", имитирующих реальные фрагменты кориума.

"Результаты научно-исследовательской работы будут использованы японской стороной в виде исходных данных для разработки и обоснования проектов по извлечению, упаковке, транспортировке и временному контейнерному хранению топливосодержащих материалов АЭС "Фукусима-1", — отмечается в техническом задании.