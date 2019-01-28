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Звук смогли передать с помощью лазера 

News.ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) разработали систему для передачи звука при помощи метода фотоакустики. Речь идёт о создании звуковых волн при поглощении света влагой в воздушной среде.
Фактически, учёные смогли передать звуковые колебания, используя лазерный луч. Звук возникает, когда луч начинает колебаться со скоростью звука. При этом услышать его можно только на определенном расстоянии, а не по всей длине луча.
Система может работать даже в засушливых условиях, так как влага в воздухе есть всегда. Кроме того, она безопасна, так как лазер не вредит глазам и коже.
В ходе работы учёные обнаружили также второй метод создания звука, применив вместо колебаний луча световую модуляцию, или мерцание. Первый способ даёт более высокую громкость, а второй — лучшее качество звука.
Использовать систему планируют для военной разведки. Сейчас радиус её действия составляет всего 2,5 м, однако физики работают над улучшением технологии, передаёт Ридус.
Ранее News.ru писал, что американские физики впервые охладили звуковую волну — систему фононов — в кремниевом оптическом канале. Исследователям удалось охладить фононы на 30 градусов. Кроме того, они разработали качественную модель, которая объясняет охлаждение звуковой волны.
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Наука и техника , Технологии , Ридус
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