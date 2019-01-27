Ученые создали поглощающую храп подушку

Американские ученые разработали подушку, поглощающую шум храпа. Устройство может подавлять шум от 30 децибел и выше.

Специальная подушка для тех, кто страдает от храпа, была создана специалистами из Университета Северного Иллинойса. В среднем она способна заглушить звуки в 50 — 60 децибел. Сначала разработчики планировали оборудовать такой системой изголовье кровати, но выяснили, что звуки будет мешать спать партнеру храпящего человека.

Ученые оборудовали ее тремя микрофонами, один из которых распознает храп, а другие издают волны аналогичной амплитуды, но противоположной фазы, пишет nation-news.ru.