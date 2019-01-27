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Ученые создали поглощающую храп подушку 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 27 января 2019
Фото: pixabay.com
Американские ученые разработали подушку, поглощающую шум храпа. Устройство может подавлять шум от 30 децибел и выше.
Специальная подушка для тех, кто страдает от храпа, была создана специалистами из Университета Северного Иллинойса. В среднем она способна заглушить звуки в 50 — 60 децибел. Сначала разработчики планировали оборудовать такой системой изголовье кровати, но выяснили, что звуки будет мешать спать партнеру храпящего человека.
Ученые оборудовали ее тремя микрофонами, один из которых распознает храп, а другие издают волны аналогичной амплитуды, но противоположной фазы, пишет nation-news.ru.
Как ранее писал «ФедералПресс», продолжительный сон приводит к ночным кошмарам. Ученые назвали, сколько человек может спать без вреда для здоровья.
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Наука и техника , Наука , ФедералПресс
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