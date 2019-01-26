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В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США 

Lenta.ru + ещё 6 34 минуты назад
Фото: USAF
Американские военные спутники-шпионы GSSAP проводят интенсивные перемещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Астрокосмический научный центр.
Утверждается, что российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила более 400 маневров, совершенных до 2018 года лишь одним аппаратом GSSAP из четырех. Среди прочего, он сближался с американским спутником связи MUOS-5, у которого сломался основной двигатель.
Четыре космических аппарата GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — Программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите) были запущены в 2014 и 2016 годах для слежения и инспекций за другими спутниками в интересах ВВС США. Они размещены ниже и выше геостационарной орбиты и обеспечивают «точное отслеживание и характеристики» спутников.
В феврале 2018 года сообщалось, что американские военные вместо запуска дорогих и массивных спутников начнут развертывание информационной сети, основанной на более дешевых и простых космических аппаратах. Такой подход позволит США оперативно реагировать на угрозы со стороны Китая и России.
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Наука и техника , Оружие , США
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