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Россия зафиксировала массовые маневры американских военных спутников 

РИА Новости + ещё 6 37 минут назад
Фото: © РИА Новости
Российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников GSSAP на геостационарной орбите, которые проводят инспекцию других военных аппаратов. Об этом говорится в документе Астрокосмического научного центра (АНЦ), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В 2014-2016 годах на орбиту были запущены четыре американских спутника по программе геостационарной космической ситуационной осведомленности (GSSAP), предназначенные для контроля космического пространства в интересах ВВС США. По официальной информации, они летают ниже и выше геостационарной орбиты (круговая орбита высотой 35786 километров) и с использованием оптико-электронной аппаратуры снимают другие спутники и объекты.
В документе АНЦ говорится, что российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила много маневров у всех четырех спутников GSSAP.
В частности, аппарат GSSAP, запущенный в 2014 году, совершил до 2018 года более 400 маневров. Этот спутник, говорится в документе, сближался для осмотра с американским военным связным космическим аппаратом MUOS-5, у которого сломался основной двигатель, из-за чего тот добирался до геостационарной орбиты с использованием резервных двигателей.
Другой аппарат GSSAP, также выведенный на орбиту в 2014 году, совершил инспекционное сближение с американским военным спутником WGS-4, рассказывается в российском документе.
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Наука и техника , Оружие , РИА Новости
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