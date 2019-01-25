Глава РАН Сергеев получил звание почетного доктора МГУ

"При активном участии Александра Михайловича Московским университетом совместно с Российской академией наук реализуются два больших стратегических проекта. Во-первых, это мегапроект "Единая Евразия — трансевразийский пояс развития", над которым группа ученых под моим руководством работает уже более 10 лет. А во-вторых, библиотека данных — центр научно-технологического обеспечения стратегического развития", — отметил Садовничий на церемонии награждения в главном корпусе МГУ.

В ответном слове глава РАН отметил, что это эта награда — заслуга всей Академии наук, у которой всегда были самые добрые и дружественные отношения с Московским университетом.

Также диплом почетного профессора МГУ получил профессор Наньянгского технологического университета Сингапура Зексян Шен.