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Глава РАН Сергеев получил звание почетного доктора МГУ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий вручил президенту Российской академии наук (РАН) Александру Сергееву медаль и диплом "Почетного доктора Московского университета".
"При активном участии Александра Михайловича Московским университетом совместно с Российской академией наук реализуются два больших стратегических проекта. Во-первых, это мегапроект "Единая Евразия — трансевразийский пояс развития", над которым группа ученых под моим руководством работает уже более 10 лет. А во-вторых, библиотека данных — центр научно-технологического обеспечения стратегического развития", — отметил Садовничий на церемонии награждения в главном корпусе МГУ.
В ответном слове глава РАН отметил, что это эта награда — заслуга всей Академии наук, у которой всегда были самые добрые и дружественные отношения с Московским университетом.
Также диплом почетного профессора МГУ получил профессор Наньянгского технологического университета Сингапура Зексян Шен.
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Наука и техника , Виктор Садовничий , Александр Сергеев , МГУ , РАН
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