Самая старая скала на Земле найдена на Луне

Возможно, ученые нашли самую старую из известных на Земле скал, в последнем месте, о котором кто-либо мог подумать: в образцах с Луны, доставленных на Землю астронавтами Аполлона-14 в 1971 году. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Ученые не утверждают, что «Луна когда-то была частью Земли»: это всего лишь гипотеза о происхождении нашего спутника. По данным международной команды ученых, есть доказательства того, что камень был земного происхождения — это кусочек кварца, полевого шпата и циркона весом 2 грамма, заключенный в большую порцию камня под названием Большая Берта — минералы, которые редко встречаются на Луне, но очень распространены на Земле.

Химический анализ показал, что он сформировался в окисленной системе, подобной Земле, при температуре нашей планеты, а не Луны. Если бы он сформировался на нашем спутнике, для этого потребовались бы условия, которые никак не могли существовать на нем.

Но возникает вопрос: как он туда попал? По словам ученых, этот минерал прилетел с Земли около 4 миллиардов лет назад, когда астероид или комета врезались в нашу молодую планету, возраст которой был примерно 540 миллионов лет, и в космос вылетели осколки камней. Поскольку Луна была намного ближе к Земле в тот момент — примерно в три раза ближе, чем сейчас — у осколков астероида были все щансы для осуществления такого перелета.

«Это необыкновенная находка, которая помогает нарисовать лучшую картину ранней Земли и бомбардировок астероидов, которые изменили нашу планету на заре жизни», — говорите автор исследования, планетолог Дэвид Кринг из Лунно-планетарного института.

Команда смогла выполнить более детальный анализ образцов с Луны. Включение циркона было особенно полезным, поскольку циркон содержит уран, известный период полураспада которого позволяет проводить точное время его появления. Из результатов радиоуглеродного анализа ученые сделали вывод о возрасте пород: он оказался примерно 4–4,1 миллиарда лет. Минерал сформировался под поверхностью планеты на глубине около 20 километров, где он оставался до тех пор, пока сильное воздействие не выбросило его в космос. Оттуда он добрался до Луны, где дальнейшие ударные события, вероятно, частично раздробили его около 3,9 миллиарда лет назад. Затем он был возвращен на поверхность около 26 миллионов лет назад, во время удара, который произвел кратер Конус — где он оставался до тех пор, пока Большая Берта не была собрана астронавтами Аполлона-14 всего несколько десятилетий назад.

Возможно, что фрагмент действительно сформировался на Луне, но условия для этого были бы непохожими на все, что мы видели на спутнике. Он должен был образоваться на 30–70 километров ниже поверхности в «необычно окисляющей магматической среде» с уровнем кислорода, намного превышающими уровень лунной мантии 4 миллиарда лет назад. Напротив, земные условия кажутся гораздо более вероятными — даже если кажется впечатляющим совпадением, что этот крошечный фрагмент был позже возвращен на Землю.