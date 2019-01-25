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В Средиземном море нашли амфоры библейских времен 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: кадр видео
Всего были обнаружены пятнадцать древних кувшинов. Один из них оказался разбит, однако другие сохранились в поразительно хорошем состоянии.
На дне Средиземного моря обнаружены древние амфоры. По оценкам специалистов, их возраст приближается к двум тысячам лет.
Кувшины обнаружили обычные дайверы, которые отдыхали неподалеку от итальянского курорта Портофино. По словам аквалангистов, сперва они заметили плоские днища, похожие на обычные банки.
Всего были обнаружены пятнадцать древних кувшинов. Один из них оказался разбит, однако другие сохранились в поразительно хорошем состоянии. В некоторых из них успели поселиться морские животное, однако артефакты остались целыми, уточняется в материале Daily Mail.
В данный момент амформы аккуратно извлекают водолазы. К месту находки уже прибыла группа ученых и археологов, которым предстоит изучить и точно определить происхождение редких артефактов.
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