Перенос запуска космического корабля "Союз МС-12" с экипажем из трех человек с 1 на 14 марта не изменит схему его полета к МКС, он состыкуется со станцией через шесть часов после старта, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы" летают к МКС либо по быстрой схеме — шестичасовой (или четыре витка вокруг Земли), либо по двухсуточной (34 витка). На "грузовиках" также испытывается сверхбыстрая — трехчасовая (два витка) схема.
"Перенос старта "Союза МС-12" с 1 на 14 марта не отразится на схеме его полета к станции. Его путь до МКС займет четыре витка или шесть часов", — сказал собеседник агентства.
Кроме того он сообщил, что для грузового корабля "Прогресс МС-11", запуск которого отложен с 28 марта на 4 апреля, схема полета к станции также не изменится.
"Грузовой корабль доберется до МКС за два витка или три часа", — отметил источник.
Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что запуск "Союза МС-12" намечается на 14 марта в 22:14 мск, "Прогресса МС-11" — на 4 апреля в 14:01 мск.
В экипаж "Союза МС-12" войдут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.