Пилотируемый корабль «Союз» долетит до МКС за шесть часов, сообщил источник

Перенос запуска космического корабля "Союз МС-12" с экипажем из трех человек с 1 на 14 марта не изменит схему его полета к МКС, он состыкуется со станцией через шесть часов после старта, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

В настоящее время пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы" летают к МКС либо по быстрой схеме — шестичасовой (или четыре витка вокруг Земли), либо по двухсуточной (34 витка). На "грузовиках" также испытывается сверхбыстрая — трехчасовая (два витка) схема.

"Перенос старта "Союза МС-12" с 1 на 14 марта не отразится на схеме его полета к станции. Его путь до МКС займет четыре витка или шесть часов", — сказал собеседник агентства.

Кроме того он сообщил, что для грузового корабля "Прогресс МС-11", запуск которого отложен с 28 марта на 4 апреля, схема полета к станции также не изменится.

"Грузовой корабль доберется до МКС за два витка или три часа", — отметил источник.

Ранее другой источник сообщил РИА Новости, что запуск "Союза МС-12" намечается на 14 марта в 22:14 мск, "Прогресса МС-11" — на 4 апреля в 14:01 мск.