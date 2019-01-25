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В России захотели построить космодром для частного туризма 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская компания «КосмоКурс», занимающаяся разработкой корабля для частных суборбитальных полетов, планирует построить космодром в Центральной России, сообщил гендиректор организации Павел Пушкин.
Пушкин сообщил, что в данный момент рассматривается космодром на территории центральной части России, передает ТАСС.
Также компания ведет активные переговоры о размещении космодрома с рядом регионов страны.
Гендиректор «КосмоКурс» добавил, что дорога из Москвы до объекта займет не больше двух часов на самолете.
Ранее «КосмоКурсу» предлагали две площадки на территории космодрома Байконур для строительства. Однако в компании от этой идеи отказались, так как объект находится далеко от Москвы. Кроме того, «вся собственность принадлежит Казахстану, в связи с этим надо с ними очень много согласовывать».
Напомним, в марте 2018 года в «КосмоКурсе» заявляли, что первый туристический полет в космос запланирован на 2025 год.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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