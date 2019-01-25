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Найден триасовый ящер-утконос. И немножко стегозавр 

Популярная механика 51 минуту назад
Фото: Популярная механика
Необычная рептилия жила примерно 247 миллионов лет назад. Ее тело имело длину около 60 см, а самой характерной особенностью был большой клюв, напоминающий нынешних утконосов. По всей видимости, это говорит о том, что пищевая стратегия животного, названного Eretmorhipis carrolldongi, была очень схожей — ящер водил своим клювом из стороны в сторону и глотал все, что удавалось нащупать.
Найденный в китайской провинции Хубэй древний ящер вообще являет картину странного смешения черт очень разных животных. Помимо утиного клюва он обладает также длинным и мощным хвостом, напоминающим крокодилий, и стоячими пластинами на спине, отдаленно похожими на чешуи стегозавра.
Тем не менее, самая примечательная часть его тела — это голова с клювом. У рептилии были маленькие — около сантиметра в диаметре — глаза. Это, очевидно, означает, что зрение не было приоритетным источником информации при кормежке. Очень вероятно, что таковая происходила в мутной воде, где проблематично что-либо разглядеть. Маленькая голова наверняка не могла вместить полноценные органы эхолокации. Остается предполагать, что корм добывался на ощупь — ровно так, как делает современный утконос, имеющий такой же клюв.
Если это так, то перед нами самый старый пример конвергентной эволюции, когда неродственные животные, развиваясь в схожих условиях, обзаводятся похожими органами.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Scientific Reports.
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