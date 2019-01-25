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Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
В структуру ЦНИИмаш входит Центр управления полетами (ЦУП) .
"Наступило физическое разделение корабля со станцией", — сказал собеседник агентства.
По его словам, двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 19.08 мск. После того, как она проработает порядка трех с половиной минут, корабль начнет сход с орбиты. "Приводнение" несгоревших в атмосфере обломков из тугоплавких материалов в несудоходном районе Тихого океана ожидается в 19.51 мск.
В ходе запуска "Прогресса МС-09" 10 июля 2018 года была впервые реализована сверхкороткая двухвитковая схема доставки кораблей к МКС. Обычно полет к станции занимает более двух суток. При короткой четырехвитковой схеме это можно сделать за время порядка шести часов. "Прогресс МС-09" добрался до станции за три с половиной часа.
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Наука и техника , ЦУП , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РИА Новости
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