Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС

ЦНИИмаш. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса"

"Наступило физическое разделение корабля со станцией", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двигательная установка корабля должна включиться на торможение в 19.08 мск. После того, как она проработает порядка трех с половиной минут, корабль начнет сход с орбиты. "Приводнение" несгоревших в атмосфере обломков из тугоплавких материалов в несудоходном районе Тихого океана ожидается в 19.51 мск.

В ходе запуска "Прогресса МС-09" 10 июля 2018 года была впервые реализована сверхкороткая двухвитковая схема доставки кораблей к МКС. Обычно полет к станции занимает более двух суток. При короткой четырехвитковой схеме это можно сделать за время порядка шести часов. "Прогресс МС-09" добрался до станции за три с половиной часа.