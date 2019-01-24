«Чей Крым»: почему Google выдает два ответа

Для тех, кто заходит на сервис карты Google из России, полуостров Крым обозначается как регион РФ, а для пользователей из других стран — как спорная территория. Такое объяснение дал официальный представитель Google, чьи слова приводит глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Леонид Левин

«При заходах с территории России Крым показывается как российская территория. Кроме этого, с нами связался официальный представитель компании Google… также официально подтвердил, что на территории РФ Крым на картах Google показывается как российская территория, а за рубежом он показывается как спорная территория», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя компании Google в Госдуму в связи с неверным обозначением Крыма на картах Google Maps, передает НСН.

На пленарном заседании спикер отметил, что неверное обозначение принадлежности полуострова Крым можно рассматривать как нарушение российского законодательства, передает ФАН.

«Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов», — пояснил депутат.

Сергей Цеков рассказал о подготовке законопроекта, который предполагает наказание за неверное обозначение на картах территории страны, в том числе — принадлежности Крыма.

В начале нынешнего месяца американский телеканал CNN выпустил материал о праздновании Нового года в разных странах мира. Один из сюжетов был посвящен России. В видеоряде фигурировал и Симферополь как часть РФ. Материал был проиллюстрирован фото Сергея Мальгавко из российского информационного агентства ТАСС . На сюжет телеканала обратил внимание украинский пользователь Эмиль Салманов.

«Если вы вдруг забыли где находится Симферополь, CNN вам с радостью напомнит», — написал он на своей странице в фейсбуке и прикрепил к посту скриншот статьи с заголовком «Fireworks go off over central Simferopol, Russia» («Фейерверк в центре Симферополя. Россия»).

После этого украинские СМИ начали выпускать критические материалы о том, что «CNN отдал Крым России». Посольство Украины в Вашингтоне обвинило американский телеканал в подыгрывании России. Сотрудники дипмиссии выразили надежду, что «друзья из CNN будут лучше проверять факты».

Вскоре CNN убрал из своего материала обозначение российской принадлежности Крыма. Изменения были опубликованы на сайте. Это произошло после обращения украинского посольства, как утверждают в самом диппредставительстве Украины.

«После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации», — заявили в посольстве.

В декабре прошлого года сообщалось, что в сертификате Книги рекордов Гиннеса появилась информация о том, что Севастополь является российским городом.

Об этом говорилось на сайте Guinness World Records.

Запись появилась после того, как Александр Бендиков установил в Севастополе мировой рекорд по балансированию предметов. Бендиков побил свой собственный рекорд, удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей.

Месяцем ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины проведет внеплановую проверку телеканал NewsOne из-за выпущенной в эфир карты, на которой нет Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что 7 ноября во время передачи «Утро с NewsOne» мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства.