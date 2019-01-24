Сожгли все мосты: Китай выгоняет Microsoft

Китае заблокировали поисковик Microsoft Bing, несмотря на то, что он соблюдал законы КНР и фильтровал контент по указанию действующей власти. Не исключено, что компартия намерена полностью отказаться от сервисов западных компаний из-за напряженных отношений с США

Конец американскому влиянию

Поисковая система Microsoft Bing была заблокирована в КНР, сообщает Financial Times . Это был последний иностранный поисковик, работающий на территории Китая, после того, как в Google покинул страну в 2010 году из-за конфликта с властями.

Таким образом, Microsoft становится еще одной американской техкомпанией, которой закрыли доступ на китайский рынок из-за цензуры в стране — т.н. «великого файервола». В последний раз ограничительные санкции Пекина в 2017 году коснулись мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook. Сама социальная сеть заблокирована в Китае на протяжении последних десяти лет.

«Мы подтверждаем, что Bing заблокирован в Китае. Пытаемся определить последующие шаги», — заявил представитель Microsoft.

Согласно статистике, по состоянию на декабрь 2018 года на долю Bing приходилось всего 2% от всех поисковых запросов китайских граждан. Для сравнения, у лидера индустрии Baidu этот показатель равняется 70%. Тем не менее, Bing был единственным поисковиком, работающим на английском языке.

Два источника, знакомые с ситуацией, также подтвердили FT, что доступ к Bing был ограничен по решению китайских властей. При этом причиной является наличие «нелегального контента» на сайте, что является стандартным поводом для блокировки иностранных компаний в КНР.

Нетипичным в этой истории является только одно — Microsoft на протяжении многих лет соблюдал китайские законы и послушно фильтровал трафик по требованию властей, что позволило компании Билла Гейтса дольше своих конкурентов оставаться на рынке страны.

Кроме того, программы от Microsoft, включая операционную систему Windows, повсеместно используется в Китае.

По заказу Пекина, Microsoft даже разработала специальную версию Windows для китайского правительства.

В январе 2019 года компания открыла свой исследовательский центр в Шанхае.

Тем не менее, это не помогло Microsoft сохранить свой поисковик. Эксперты полагают, что причиной внезапной смены настроения может быть ухудшение отношений между США и Китаем, а также продолжающаяся торговая война.

«В то время как напряжение между Америкой и Китаем растет, блокировки сайтов телекоммуникационными компаниями по заказу государства демонстрируют, что КНР может навсегда отказаться от присутствия иностранных игроков на рынке», — заявил главный консультант инвестиционной компании BDA China Дункан Кларк.

По его словам, правительства стран крайне редко идет на попятную после того, как начали резко закручивать гайки.

В начале января текущего года стало известно, что в Соединенных Штатах намерены ограничить деятельность телекоммуникационных компаний Китая в стране.

Как отмечают источники, в настоящее время готовится исполнительный указ, предполагающий ограничения для тех компаний в телекоммуникационной сфере, которые имеют отношение к властям Китая и занимаются бизнесом в США — это сделано из соображений нацбезопасности.

В свою очередь, ранее, китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone американской компании Apple . Такой обмен санкциями продолжается с самого начала торговой войны, и конца ему пока не видно.

Человек для торга

В декабре прошлого года по подозрению в нарушении антииранских санкций на территории Канады была задержана финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ванчжоу. Арест был произведен по требованию американской стороны.

На текущий момент женщина ожидает суда и вероятной экстрадиции в США под подпиской о невыезде. Она носит электронный браслет и обязана соблюдать комендантский час.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности «вмешаться» в дело Мэн Ванчжоу, если это принесет пользу Америке. Бывший посол США в Китае Макс Бокус рассказал в интервью CNBC, что попытки смешать торговый спор с делами национальной безопасности только затруднят процесс экстрадиции.

«Дональд Трамп предложил отменить экстрадицию Мэн Ванчжоу в обмен на «хорошее поведение» Китая. Это большая ошибка», — заявил Бокус.

По его словам, когда высшее руководство озвучивает свои мысли касательно кого-либо дела, то оно лишь создает дополнительные сложности для обвинителя. Бокус считает, что Трамп излишне политизирует дело Мэн, когда в реальности речь идет о нарушении законодательства в сфере торговой деятельности.