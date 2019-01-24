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На часах Судного дня оставили две минуты до ядерной полуночи 

РИА Новости + ещё 10 8 часов назад
Стрелки символических часов судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено оставить на прежней отметке — в двух минутах до полуночи, сообщили в американском журнале The Bulletin of the Atomic Scientists.
Как пояснили в издании, принятое решение «следует воспринимать не как знак стабильности, а как серьезное предупреждение лидерам и гражданам всего мира».
Стрелка Часов Судного дня была установлена в двух минутах от ядерной катастрофы год назад. Тогда ее передвинули ближе к концу света на 30 секунд. Этому способствовали обострение отношений между США и КНДР. Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.
Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. За 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 23 раза. Дальше всего — на 17 минут — стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны. В последние годы стрелки переводят только вперед.
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Наука и техника , Видео , Статьи
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