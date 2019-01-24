Источник: на МКС отказал американский скафандр для выходов в космос

Фото: NASA

Экипаж МКС обнаружил неисправность в американском скафандре для выходов в открытый космос, на станции имеются еще три аналогичных скафандра, сообщил РИА Новости в четверг источник в российской ракетно-космической отрасли. "У наших "соседей" по станции 22 января при проверке отказал скафандр для внекорабельной деятельности. Возможно, потребуется замена насоса в скафандре", — сказал он. По его словам, такие неисправности в американских скафандрах уже бывали на МКС. "Ничего страшного в этом нет, так как на станции имеются еще три таких же скафандра", — добавил источник.