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Источник: на МКС отказал американский скафандр для выходов в космос 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Фото: NASA
Экипаж МКС обнаружил неисправность в американском скафандре для выходов в открытый космос, на станции имеются еще три аналогичных скафандра, сообщил РИА Новости в четверг источник в российской ракетно-космической отрасли.
"У наших "соседей" по станции 22 января при проверке отказал скафандр для внекорабельной деятельности. Возможно, потребуется замена насоса в скафандре", — сказал он.
По его словам, такие неисправности в американских скафандрах уже бывали на МКС.
"Ничего страшного в этом нет, так как на станции имеются еще три таких же скафандра", — добавил источник.
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Наука и техника , Технологии , РИА Новости
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