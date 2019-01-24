Создатель супероружия России отказался спасать «Роскосмос»

По его словам, у корпорации имеется множество проектов в рамках Федеральной целевой программы.

«Государство вкладывает около 70 миллиардов рублей, но столько же вкладываем и мы. Необходимо исполнять решения президента по реализации майских указов, решать социальные задачи, в том числе зарплату повышать», — сказал гендиректор.

Обносов добавил, что хорошо знает главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина , которому, однако, «необходимо переговорить по крайней мере с теми, кого он хотел бы видеть в своих рядах».

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Роскосмос» заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать.

В том же месяце Рогозин назвал верной идею создания в России единого ракетно-космического холдинга, объединяющего «Роскосмос», «Алмаз-Антей» , «Радиотехнические и информационные системы» ( РТИ ) и КТРВ. По его мнению, это могло бы помочь решению финансовых трудностей госкорпорации.

Совокупный долг предприятий «Роскосмоса» составляет около 200 миллиардов рублей, что примерно в 1,5 раза превышает годовой бюджет госкорпорации. Из них около 130 миллиардов приходятся на «Центр Хруничева»

Согласно данным РБК, выручка КТРВ, где был создан, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», по итогам 2018 года составила 231 миллиарда рублей, чистая прибыль — 25 миллиардов рублей. Компания входит в сотню крупнейших мировых поставщиков оружия.