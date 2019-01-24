Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создатель супероружия России отказался спасать «Роскосмос» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
У корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) для «Роскосмоса» «ни одного рубля лишнего нет», заявил РБК гендиректор КТРВ Борис Обносов.
По его словам, у корпорации имеется множество проектов в рамках Федеральной целевой программы.
«Государство вкладывает около 70 миллиардов рублей, но столько же вкладываем и мы. Необходимо исполнять решения президента по реализации майских указов, решать социальные задачи, в том числе зарплату повышать», — сказал гендиректор.
Обносов добавил, что хорошо знает главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которому, однако, «необходимо переговорить по крайней мере с теми, кого он хотел бы видеть в своих рядах».
В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «Роскосмос» заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать.
В том же месяце Рогозин назвал верной идею создания в России единого ракетно-космического холдинга, объединяющего «Роскосмос», «Алмаз-Антей», «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ) и КТРВ. По его мнению, это могло бы помочь решению финансовых трудностей госкорпорации.
Совокупный долг предприятий «Роскосмоса» составляет около 200 миллиардов рублей, что примерно в 1,5 раза превышает годовой бюджет госкорпорации. Из них около 130 миллиардов приходятся на «Центр Хруничева».
Согласно данным РБК, выручка КТРВ, где был создан, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», по итогам 2018 года составила 231 миллиарда рублей, чистая прибыль — 25 миллиардов рублей. Компания входит в сотню крупнейших мировых поставщиков оружия.
Последние новости
На Украине поверили в бегство Мадуро в Россию Разбившийся Ту-22М3 переломился Российский тяжелый «Охотник» впервые показали
Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Медведев , Дмитрий Рогозин , Борис Обносов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , РТИ , Алмаз-Антей , Роскосмос , РБК
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение