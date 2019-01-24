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Пилотируемые космические корабли «Союз» оснастили Wi-Fi 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские пилотируемые космические корабли "Союз МС" начали оснащать Wi-Fi, с помощью которого космонавты могут скачивать на планшеты информацию, поступающую с Земли, сообщается на странице Роскосмоса в Facebook.
"Суть работы — Земля передает массивы цифровой информации в центральную вычислительную машину корабля, оттуда она поступает на пульт "Нептун" (с его помощью экипаж контролирует работу систем корабля и управляет всем полетом). Во время работы в корабле с Wi-Fi я связал свой планшет с пультом "Нептун" и получал на него текстовые сообщения и радиограммы. В перспективе, благодаря такому нововведению, во время сеанса связи с Землей экипаж будет избавлен от записи служебной информации карандашом на бумагу", — приводятся на странице слова космонавта Олега Кононенко, несущего вахту на МКС.
Космонавт отправился на орбиту 3 декабря и должен вернуться 25 июня.
Ранее сообщалось, что на борту МКС существует свой Wi-Fi, а космонавты работают с планшетами вместо книг бортовой документации. При этом бумажная документация также имеется на борту.
На странице Роскосмоса отмечается, что впервые космонавты держали в руках бортовую документацию, которая не выглядела как четыре тома "Войны и мира", а была загружена в планшетный компьютер, во время космического полета 2015 года.
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Наука и техника , Роскосмос
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