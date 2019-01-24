Ученый назвал три шага для уничтожения Земли

Астрофизик Пол Саттер из Университета штата Огайо порассуждал о способах уничтожения Земли и заявил, что сделать это можно с помощью «трех простых шагов». Статья ученого опубликована на сайте Space.com.

«Уничтожить нашу планету — нелегкая задача. Конечно, вы могли бы отправить нас в каменный век с помощью бомб, распространить чуму или полностью уничтожить биосферу с помощью какой-нибудь «наномашины». Но во всех случаях камень, на котором мы находимся, выстоит, безжизненно вращаясь вокруг Солнца в течение миллиардов лет», — отметил Саттер.

Первым шагом «для уничтожения» он назвал верные математические расчеты. Он подчеркнул, что человеку, решившему взорвать планету, стоит помнить о гравитации: Земля похожа на луковицу, а гравитация удерживает вместе ее слои.

«Вам нужно отправить каждый слой, каждый кусок камня, клочок грязи и расплавленной магмы в космос. Вам нужно убедиться, что гравитация не сможет снова притянуть их к останкам Земли», — заявил астрофизик.

Второй шаг: найти источник энергии. На уничтожение планеты потребовалось бы много энергии. Злодею, решившему взорвать Землю, не хватило бы даже энергии всех существующих АЭС, ГЭС, солнечных батарей и ветряных электростанций. Чтобы собрать энергию, которая на это способна, потребовался бы триллион лет.

«Если вы хотите, чтобы вас восприняли как серьезную угрозу, вам нужен новый план. В конце концов, наше Солнце сгорит через пять миллиардов лет, и после этого смысла разрушать Землю не будет», — заявил астрофизик.

Альтернативным планом может стать аккумуляция энергии Солнца. Необходимую для уничтожения планеты солнечную энергию пришлось бы собирать 18 миллионов лет, покрыв всю поверхность Земли солнечными батареями. Поэтому в качестве третьего шага Саттер посоветовал злодеям и сумасшедшим ученым просто подождать.