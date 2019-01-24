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Ученый назвал три шага для уничтожения Земли 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Астрофизик Пол Саттер из Университета штата Огайо порассуждал о способах уничтожения Земли и заявил, что сделать это можно с помощью «трех простых шагов». Статья ученого опубликована на сайте Space.com.
«Уничтожить нашу планету — нелегкая задача. Конечно, вы могли бы отправить нас в каменный век с помощью бомб, распространить чуму или полностью уничтожить биосферу с помощью какой-нибудь «наномашины». Но во всех случаях камень, на котором мы находимся, выстоит, безжизненно вращаясь вокруг Солнца в течение миллиардов лет», — отметил Саттер.
Первым шагом «для уничтожения» он назвал верные математические расчеты. Он подчеркнул, что человеку, решившему взорвать планету, стоит помнить о гравитации: Земля похожа на луковицу, а гравитация удерживает вместе ее слои.
«Вам нужно отправить каждый слой, каждый кусок камня, клочок грязи и расплавленной магмы в космос. Вам нужно убедиться, что гравитация не сможет снова притянуть их к останкам Земли», — заявил астрофизик.
Второй шаг: найти источник энергии. На уничтожение планеты потребовалось бы много энергии. Злодею, решившему взорвать Землю, не хватило бы даже энергии всех существующих АЭС, ГЭС, солнечных батарей и ветряных электростанций. Чтобы собрать энергию, которая на это способна, потребовался бы триллион лет.
«Если вы хотите, чтобы вас восприняли как серьезную угрозу, вам нужен новый план. В конце концов, наше Солнце сгорит через пять миллиардов лет, и после этого смысла разрушать Землю не будет», — заявил астрофизик.
Альтернативным планом может стать аккумуляция энергии Солнца. Необходимую для уничтожения планеты солнечную энергию пришлось бы собирать 18 миллионов лет, покрыв всю поверхность Земли солнечными батареями. Поэтому в качестве третьего шага Саттер посоветовал злодеям и сумасшедшим ученым просто подождать.
«18 миллионов лет. <…> Это, безусловно, значительная подвижка по сравнению с триллионом лет, но все рано это довольно долго. Будем надеяться, что за это время супергерой не найдет ваше тайное логово», — заключил астрофизик.
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