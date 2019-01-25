Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые назвали причину зарождения жизни на Земле 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: NASA
Столкновение планет, произошедшее около 4,4 млрд лет назад, стало главной причиной зарождения жизни на Земле. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщила газета The Guardian.
Специалисты из Университета Райса (в Хьюстоне, штат Техас) предположили, что крупное космическое тело размером с Марс, ядро которого было обогащено серой, врезалось в Землю. В результате этого в космос попало множество каменных осколков, которые впоследствии сформировали Луну. Кроме того, ученые считают, что именно благодаря данному явлению на нашей планете оказались необходимые для жизни химические элементы, включая углерод и азот. Для подтверждения своих утверждений американские эксперты прибегли к технологии компьютерного моделирования.
В частности, в специальной лаборатории они воссоздали экстремальные условия, характеризующиеся состоянием высокого давления и температуры, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии. Результаты эксперимента показали, что богатое серой ядро планеты, столкнувшейся с Землей, выталкивает углерод и азот во внешние слои. Это вызвано тем, что высокая концентрация серы в расплавах снижает растворимость различных химических летучих соединений. Таким образом углерод в нужных пропорциях вместе с кремнием и серой мог попасть в мантию Земли.
"Наше исследование является первым подобным экспериментом, который может объяснить, каким образом эти жизненно важные элементы оказались на планете Земля", — подчеркнул профессор Университета Райса Раждип Дагупта.
Однако для того, чтобы более точно сказать, что именно явилось главной причиной зарождения жизни на Земле, как отмечают эксперты, необходимо провести дальнейшие исследования, касающиеся анализа отличных от углерода химических элементов.
ТАСС: последние новости
Ученые заявили, что Часы Судного дня по-прежнему показывают 2 минуты до "ядерной полуночи" Китайские ученые впервые клонировали пять обезьян от донора с отредактированными генами Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
Комментарии
Наука и техника , Наука , The Guardian
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
00:42
Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом
Общество
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
04:59
Настольная игра про Солсбери возмутила британцев
Общество
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение