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СМИ: Космолёт Starship «вспотеет» в полёте 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания SpaceX продолжает строительство нового корабля Starship, который будет использоваться для суборбитальных полётов. И постепенно раскрываются всё новые технические элементы проекта. Сообщается, что корабль будет оснащён первым в мире регенеративным тепловым щитом, который удержит температуру корпуса в допустимых пределах на всех этапах полёта. Об этом Илон Маск рассказал в интервью изданию Popular Mechanics.
Суть в том, что корпус корабля будет выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием хромоникеля. При этом конструктивно он будет двойным. Идея состоит в том, что между внешней и внутренней секциями Starship будет прокачиваться охладитель, который позволит стабилизировать температуру. К слову, в ракетных двигателях уже давно применяется подобная система охлаждения. Дополнительно на внешнем корпусе сделают мелкие отверстия, потому кораблю предстоит «потеть» при прохождении атмосферы, что также уменьшит нагрев в том числе за счёт абляционного эффекта.
Как отмечается, такая конструкция корпуса повысит прочность, обеспечивая при этом приемлемый уровень веса. Важно отметить, что первоначально планировалось использовать углеродное волокно.
На данный момент сложно сказать, будет ли всё работать, как задумано. Ведь раньше подобных тепловых щитов никто не делал. Сейчас космические аппараты используют либо жароупорную керамику, либо «обмазку» на основе фенолформальдегидных смол.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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