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Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле

Ветер снёс макет космического корабля Маска 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: spacex.com
Макет космического корабля Starship компания Илона Маска SpaceX разрушил сильный ветер. Макет аппарат стоит на строящемся космодроме в американской деревне Бока-Чика.
«Ветер скоростью 50 миль в час разрушил крепления к блокам прошедшей ночью, и верхняя часть слетела. Для ремонта понадобится несколько недель», — сообщил Маск в «Твиттере».
Маск представил макет корабль Starship для суборбитального полёта 11 января. В тот день компания завершила установку макета на космодроме в Техасе. Он сделан из нержавеющей стали.
Ранее Маск решил сократить штат компании Tesla, писал News.ru.
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Наука и техника , SpaceX
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