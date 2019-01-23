Ветер снёс макет космического корабля Маска

Макет космического корабля Starship компания Илона Маска SpaceX разрушил сильный ветер. Макет аппарат стоит на строящемся космодроме в американской деревне Бока-Чика.

«Ветер скоростью 50 миль в час разрушил крепления к блокам прошедшей ночью, и верхняя часть слетела. Для ремонта понадобится несколько недель», — сообщил Маск в «Твиттере».

Маск представил макет корабль Starship для суборбитального полёта 11 января. В тот день компания завершила установку макета на космодроме в Техасе. Он сделан из нержавеющей стали.

Ранее Маск решил сократить штат компании Tesla, писал News.ru.