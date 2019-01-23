Россия опустилась на третье место по количеству космических пусков

«Всё это (череда аварий. — RT) привело к тому, что мы с первого места по пусковым услугам, которое ещё было в 2014 году, откатились на третье», — цитирует РИА Новости Борисова.

Он добавил, что в 2019 году Россия планирует провести около 45 пусков ракет.

«В ближайшем году нам предстоит осуществить около 45 запусков. Это, как вы понимаете, практически в два раза больше, чем в 2018. Планы амбициозные, но я думаю, что при должной организации работ это можно будет сделать», — отметил Борисов.