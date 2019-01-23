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Россия опустилась на третье место по количеству космических пусков 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия опустилась на третье место по числу космических пусков, уступив США и Китаю.
«Всё это (череда аварий. — RT) привело к тому, что мы с первого места по пусковым услугам, которое ещё было в 2014 году, откатились на третье», — цитирует РИА Новости Борисова.
Он добавил, что в 2019 году Россия планирует провести около 45 пусков ракет.
«В ближайшем году нам предстоит осуществить около 45 запусков. Это, как вы понимаете, практически в два раза больше, чем в 2018. Планы амбициозные, но я думаю, что при должной организации работ это можно будет сделать», — отметил Борисов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что запланированный объём бюджетного финансирования на развитие космической отрасли в 2019—2021 годах составит более 515 млрд рублей.
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Наука и техника , Дмитрий Медведев , Юрий Борисов , РИА Новости , Китай , США
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