Boeing провела испытания прототипа «летающего автомобиля»

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz— The Boeing Company (@Boeing) 23 января 2019 г. Американская авиастроительная корпорация Boeing провела испытания прототипа беспилотного "летающего автомобиля" с вертикальным взлетом, который она разрабатывает. Об этом компания сообщила в заявлении, опубликованном в среду на ее сайте.

"Boieng вчера [22 января] провела первый испытательный полет своего пассажирского автономного воздушного транспортного средства в Манассасе (штат Вирджиния)", — говорится в сообщении компании. "Прототип пассажирского автономного воздушного транспортного средства в ходе полета совершил контролируемый подъем, завис в состоянии свободного парения и совершил посадку, в ходе теста прошло испытание автономных функций аппарата и системы наземного управления", — отмечает компания.

В ходе дальнейших испытаний планируется отработать не только вертикальный подъем, но и полет в горизонтальной плоскости.

Boeing отмечает, что проект по созданию "летающего автомобиля" реализует ее подразделение Boeing NeXt, занимающееся разработкой воздушных транспортных средств для использования в условиях города, а также дочерняя структура корпорации Aurora Flight Sciences. Экспериментальный планер имеет в длину 9,14 м и в ширину — 8,53 м, оснащен электрическим двигателем, системами вертикального взлета и полета с использованием несущей силы крыла.