Американская авиастроительная корпорация Boeing провела испытания прототипа беспилотного "летающего автомобиля" с вертикальным взлетом, который она разрабатывает. Об этом компания сообщила в заявлении, опубликованном в среду на ее сайте.
BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz— The Boeing Company (@Boeing) 23 января 2019 г.
"Boieng вчера [22 января] провела первый испытательный полет своего пассажирского автономного воздушного транспортного средства в Манассасе (штат Вирджиния)", — говорится в сообщении компании. "Прототип пассажирского автономного воздушного транспортного средства в ходе полета совершил контролируемый подъем, завис в состоянии свободного парения и совершил посадку, в ходе теста прошло испытание автономных функций аппарата и системы наземного управления", — отмечает компания.
В ходе дальнейших испытаний планируется отработать не только вертикальный подъем, но и полет в горизонтальной плоскости.
Boeing отмечает, что проект по созданию "летающего автомобиля" реализует ее подразделение Boeing NeXt, занимающееся разработкой воздушных транспортных средств для использования в условиях города, а также дочерняя структура корпорации Aurora Flight Sciences. Экспериментальный планер имеет в длину 9,14 м и в ширину — 8,53 м, оснащен электрическим двигателем, системами вертикального взлета и полета с использованием несущей силы крыла.
"В течение одного года мы подвинулись от концептуального проекта к летающему прототипу, — заявил технологический директор Boeing Грег Хислоп. — Экспертный и инновационный потенциал Boeing имели критически важное значение для превращения авиации в самый безопасный и эффективный в мире вид транспорта, и мы будем продолжать придерживаться того же безопасного, инновационного и ответственного подхода к новым средствам передвижения". "Именно так выглядит революция, — заявил генеральный директор компании Aurora Flight Sciences Джон Лэнгфорд. — Способность к автономному передвижению, которая может быть официально сертифицирована, сделает возможным бесшумные, [экологические] чистые и безопасные средства передвижения для городских условий".
По прогнозу аналитиков банка Morgan Stanley, к 2040 году объем рынка, связанного с автономными пассажирскими и грузовыми летательными аппаратами, в том числе для городских условий, будет, по консервативной оценке, составлять $615 млрд, а по оптимистическому сценарию, — $2,9 трлн, передает агентство Bloomberg. Компания A3, принадлежащая конкуренту Boeing, европейской компании Airbus, разрабатывает проект "летающего такси" Vahana, испытание которого состоялись в прошлом году. Производитель компьютерных процессоров компания Intel и китайская компания — производитель беспилотных аппаратов EHang ведут разработки собственных летающих такси.