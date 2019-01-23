Астрономы показали «последний вздох» умирающей звезды

Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории (ESO) запечатлел уникальное свечение планетарной туманности ESO 577-24.

Планетарная туманность ESO 577-24 была открыта в 1950-х годах. На расстоянии в 1400 световых лет от Земли призрачное сияние туманности можно рассмотреть только через мощный телескоп. Свечение ESO 577-24 сохраняется в течение 10 000 лет (очень мало по космическим меркам). Светящаяся оболочка ионизированного газа является «последним вздохом» умирающей звезды, чьи останки можно увидеть на изображении. Когда карликовая звезда в центре остынет, туманность продолжит расширяться, медленно растворяясь в космосе.

Планетарная туманность — это остатки мёртвой гигантской звезды. Красные гиганты под конец своей жизни исчерпывают запасы водородного топлива в своих ядрах и начинают разрушаться под действием силы тяжести. Когда красный гигант сжимается, сильное давление вновь зажигает ядро ​​звезды, заставляя его сбрасывать внешние слои в космос в виде мощного звёздного ветра. Ядро умирающей звезды излучает достаточно интенсивное ультрафиолетовое излучение, чтобы ионизировать эти выброшенные слои и заставить их светиться. Предполагается, что аналогичная судьба ожидает наше Солнце через несколько миллиардов лет.