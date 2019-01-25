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Шведские ученые разработали камеру, которая имитирует птичье зрение 

TechCult + ещё 1 1 час назад
Фото: TechCult
Профессор Лундского университета Дэн-Эрик Нильссон и его бывшая студентка, а ныне доктор наук Синтия Тедор, разработали оптическую систему, которая повторяет особенности птичьего зрения. В частности, она добавляет возможность видеть картинку в ультрафиолетовом свете в дополнение к видимому спектру. И открывает способности к навигации, которые человеку трудно представить.
Работающая при университете научная группа Lund Vision Group сконструировала многоспектральную камеру с набором оптических фильтров. Их количество и комбинации могут варьироваться, а сами фильтры имитируют восприятие световых потоков различными типами фоторецептивных колбочек в сетчатке живых существ. У птиц, например, их четыре вида, и при помощи такой камеры ученые смогли взглянуть на мир «птичьим взглядом».
Выяснилось, что способность видеть объекты в ультрафиолете значительно увеличивает контрастность картинки. Например, листва деревьев из сплошной зеленой стены превращается в чередование светлых и темных пятен, которые соответствуют освещенной стороне листьев и той, что находится в тени. И вместо некоего сплошного массива, как это видят люди, птицы воспринимают кроны деревьев как лабиринт с четко обозначенными трехмерными препятствиями, что упрощает маневрирование между ними.
Увиденное не стало открытием, но заставило задуматься о том, что способность видеть природу разными способами кардинально меняет восприятие мира. Люди и птицы как будто живут в разных реальностях, и там, где мы видим препятствие или опасность упасть с высоты, птицы ощущают спасительное пространство для полета и возможность скрыться от наземных хищников.
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Наука и техника , Технологии
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