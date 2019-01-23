Космонавт рассказал о еде на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал, чем российская космическая еда вкуснее пищи других астронавтов на Международной космической станции, и на что её можно обменять в полете.

Артемьев два раза бывал на МКС. Второй полет он совершил в период с 23 марта по 4 октября 2018 года.

"Наша, российская еда очень вкусная. У европейцев еда обессоленная, без приправ… Когда что-то остается (из российской еды), и надо брать следующий паек, то, что не съедаешь, все у нас забирается", — рассказал Артемьев подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?!"

Он напомнил, что некоторая еда используется на МКС как валюта. Например, на российский творог (с орехами, черносмородиновый, облепиховый) космонавты часто меняют то, чего им не присылают — морепродукты. По словам Артемьева, это могут быть крабы, устрицы, креветки.

"У нас хлеб — это само собой. Вкусный, конечно, бородинский, московский, ржаной, но он как-то не очень хорошо идет. А у них вот эти пресные лепешечки, тортильи, очень хорошо идут, потому что в них очень удобно заворачивать ту еду, которая у нас в консервах. Как буррито получается, вкусно очень", — добавил космонавт.

Артемьев также рассказал, как весь экипаж на МКС праздновал день рождения его дочери. Тогда космонавт привез с собой несколько тюбиков с тортом "Москва". Торт настолько понравился экипажу, что после окончания трапезы, кому-то на борту пришло в головку вскрыть один из тюбиков — в нем оказалось торта "еще на пару ложек".