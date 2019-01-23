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Потепление изменило цвет крыльев стрекоз 

Мир24 1 час назад
Фото: «Мир24» / Елена Андреева
Цвет крыльев стрекоз напрямую связан с температурой — такое открытие сделали ученые Кейсовского университета (США), проведя масштабное исследование.
Они изучили множество фотографий насекомых, сделанные в различных регионах Северной Америки, и соотнесли окраску крыльев с климатическими условиями, сообщает Ecology Letters.
Оказалось, что стрекозы из жарких областей имеют гораздо более скромную окраску, чем их «собратья» из холодных штатов.
Ученые провели эксперимент, окрасив крылья стрекоз и заставив их много двигаться. Их выводы подтвердились — темные оттенки в прохладном климате более эффективно поглощали солнечный свет и позволяли мускулам лучше функционировать. В жару же такое свойство приводило к перегреву, который заметно ухудшал состояние насекомого.
Авторы исследования отметили, что связь окраски и температуры известна давно. Так, самцы львов с темной гривой больше страдают от тепловых ударов, поэтому не обитают в районах Азии и Африки, для которых характерна сильная жара.
Ранее сообщалось, что ученые нашли объяснение полосатой окраске зебр. Наблюдения показали, что контрастная шкура почти не привлекает внимания насекомых. Подобной тактики придерживаются и некоторые представители коренных племен. Они наносят на тело полосы краски, чтобы не страдать от болезненных укусов.
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Наука и техника , США
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